Kui pikad on koroonatestile pääsemise järjekorrad?

Nõudlus testimise järgi on oluliselt kasvanud, seetõttu on testimise järjekord pikenenud, ütles Tõnis Allik eelmise nädala pressikonverentsil.

Terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel on Allikuga sama meelt ja kinnitab, et testimise võimekus üle Eesti on hetkel hea ja testima pääseb samal või järgmisel päeval, mõnel juhul ülejärgmisel päeval.