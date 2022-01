Vaata järgi, millised on koroonaviiruse nakkusnumbrid välisriikides

Kokku on Lätis saanud kinnitust 339 494 koroonajuhtumit, viirus on võtnud 4799 elu.

Kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 2067. THL-i andmeil on nakatumisnäit kõrgeim Ahvenamaal, 4956 ning Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonnas on see 3531.