Itaalia teatas, et nakatumiste arv on langemas

«On häid uudiseid, tundub, et jõudsime omikronikõvera tippu ja nüüd liigub see allamäge,» lausus volinik Francesco Paolo Figliuolo Milanos ajakirjanikele.

Itaalia oli esimene Euroopa riik, mida viirus 2020. aasta algul tabas ning kõvasti räsis, väidetavalt on Itaalias viiruse tagajärjel surnud 144 000 inimest, mis on kõrgeim arv Euroopas.

«Viimase kahe päeva jooksul on isegi Lombardias haiglaravi vajavate patsientide arv madalam, kui sealt lahkuvate patsientide arv. See on hea,» ütles Figliuolo.