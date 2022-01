Karilaid: kiirtestid aitavad ühiskonda kokku õmmelda ja annavad ettevõtlusele hapnikku

«Niivõrd suure hulga inimeste eemalhoidmine avalikust ruumist on praegustes oludes ebamõistlik. Piirangutega vaid süvendame lõhet ühiskonnas. Vaktsineerimistõendi nõudmine oli teatud ajaperioodil asjakohane, kuid inimeste teadlikus on suurenenud ja oskame järjest paremini oma käitumisharjumusi vastavalt oludele kohandada. Lisaks on kiirtestid muutunud ajas kvaliteetsemaks ja 80-protsendiline täpsus on usaldusväärne näitaja,» rääkis Jaanus Karilaid, lisades, et PCR-testidele kulub nädalas neli miljonit eurot maksumaksja raha.