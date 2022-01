Tõhustusdoosid on aidanud hoida hooldekodude nakatumisnäidud madalal

«Hoolekandeasutuste pingutused nii tõhustusdooside tegemisel kui ka erinevad ennetusmeetmed koos kiirtestimisega on aidanud juba mitmeid nädalaid hoida hooldekodudes nakatumise madala ja loodetavasti see trend jätkub,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

«Kiidan ja tunnustan kõiki hoolekandeasutuste töötajaid ja julgustan jätkama vaktsineerimisega, sest andmed näitavad, et vaktsineeritud inimeste nakatumine on leebem ning hoiab haiglasse sattunute arvu madalal.»

20. jaanuari seisuga on tõhustusdoosiga vaktsineeritud üle 90 protsendi hooldekodude elanikest ning 77 protsenti töötajatest. Sotsiaalministeerium on tänaseks toetanud rahaliselt 100 hoolekandeasutust, kes on täitnud tingimused kõrge vaktsineerituse saavutamiseks. Tänaseks on toetusi välja makstud 619 869 euro ulatuses.