Ratas soovib koroonatõendi kasutamise lõpetamist

«Peame hakkama tõsiselt ettevalmistusi tegema ka Covid-tõendite siseriiklikult kaotamise osas. See ei juhtu üleöö, see võtab rohkem aega. Aga minu meelest me peame sinnapoole liikuma,» kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

Ratas rõhutas, et Covid-tõendite kasutuselevõtt on kindlasti olnud õige, kuid see on oma aja ära elanud, reisidokumendina jääb see küll meiega veel mõneks ajaks.