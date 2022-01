Valitsus arutab, kas koroonatõendil peaks olema näha vaktsiinidooside arv

Praegu on tõhustusdoosi tegemine välja loetav üksnes juhul, kui inimene on esmase vaktsiinikuuri läbinud kahedoosilise vaktsiiniga.

Tänu muudatusele saab Covidi vaktsiinitõendil tõhustusdoose näidata ka juhul, kui inimene on vaktsineeritud ühedoosilise vaktsiiniga või näiteks haiguse läbi põdenud ja saanud seejärel ühe doosi vaktsiini või saanud kahedoosilisest vaktsiinist esimese süsti ja jäänud siis haigeks, mistõttu esmast vaktsiinikuuri lõpuni polnud vaja viia. Praegu, kui need inimesed teevad tõhustusdoosi, pole seda võimalik Covidi vaktsiinitõendil sellisena märkida.

Info kuvamine on oluline, kuna esmase vaktsineerimiskuuri läbimisel kehtib riigipiiri ületamisel nõue, et viimasest vaktsiinidoosist ei tohi olla möödas rohkem kui 270 päeva. Pärast esmast vaktsineerimiskuuri tõhustusdoosi saanud inimese Covidi vaktsiinitõend kehtib pikemalt ehk üks aasta.

Eelnõu väljatöötamisel on arvestatud Euroopa Liidu parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/953 ja Euroopa Komisjoni rakendusotsust (EL) 2021/2301, millega reguleeritakse ELi digitaalse Covid-tõendiga seonduvat ja tehnilisi spetsifikatsioone.

Määruse rakendamisega on seotud TEHIK-u IT-arendus, mille eeldatavad kulud on 8000 eurot ja need kaetakse TEHIK-u eelarvest.