Kui kaua püsivad koroonatüved erinevatel pindadel?

Uus uuring kinnitab, et omikrontüvi püsib erinevatel pindadel kauem, kui algsed koroonavariandid, kirjutab The Weather Channel. Tuleb mainida, et kuna SARS-CoV-2 puhul on pinnal leviku võimalus väga väike, siis jääb omikroni domineerimise peamiseks põhjuseks suur nakkavus.