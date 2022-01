Veebruarist muutub Soome reisimine taas lihtsamaks

1. veebruarist on Soome taas lubatud siseneda, kui reisijal on ette näidata kas vaktsineerimistõend COVID-19 vastu - vaktsineerimiskuur on lõpetatud vähemalt seitse päeva enne riiki sisenemist; või COVID viiruse läbipõdemise tõend - läbipõdemine maksimaalselt viimase kuue kuu jooksul; või negatiivse tulemusega COVID testi tõend - test tehtud maksimaalselt 72 tundi enne Soome sisenemist.