Nakkusnumbrid naaberriikides on jätkuvalt suured

Haiglates on praegu ravil 1339 koroonahaiget, neist 87 vajab intensiivravi.

Leedus on kogu pandeemia jooksul saanud koroonadiagnoosi ligi 679 500 inimest. Covid-19 tagajärjel on surnud ligi 7900 haiget.

Lätis osutus pühapäeval 40,1 protsenti 9411 võetud Covid-19 testidest positiivseteks, mis on kõrgeim näitaja alates pandeemia algusest, edastas haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Lätis on kogu pandeemia vältel kinnitust leidnud 392 764 koroonajuhtu, Covid-19 tõttu on surnud 4873 inimest.

Statistikaameti andmedel elas Lätis 2021. aasta juulis 1 882 200 inimest, neist on vähemalt ühe vaktsiiniannuse saanud 71,03 protsenti, vaktsineerimisprotseduuri lõpule viinud 68,37 protsenti ja neist 34,375 protsenti saanud ka tõhustusdoosi.

Kokku on Lätis tugevdava annuse saanud 23,56 protsenti elanikkonnast.

Venemaal viidi viimase ööpäeva jooksul koroonaviiruse tõttu haiglatesse 9090 inimest, mida on kaheksa protsenti vähem kui päev varem; uusi koroonajuhtumeid oli 124 070, suri 621 patsienti, teatas operatiivstaap esmaspäeval.

Operatiivstaabi järgi on viiruse omikrontüvi nüüdseks levinud Venemaa 82 regioonis.

Asepeaminister Tatjana Golikova teatas 26. jaanuaril, et omikrontüvi on muutunud riigis valdavaks.

Kokku on Venemaal pandeemia algusest alates registreeritud 11 861 077 koroonajuhtu ning 331 349 inimest on selle haiguse tagajärjel surnud.

Soomes tuvastati 14 439 uut koroonajuhtu, mille hulgas on ka nädalavahetusel kinnitust leidnud uued nakatumised ning viiruse tagajärjel suri 48 inimest, teatas esmaspäeval riigi terviseamet (THL).

Kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 1747.

THL annab teada, et nakkusjuhtude arv ei kajasta enam tegelikku nakatumist, sest osa kodutestidega tuvastatud juhtudest jääb ametlikust statistikast välja.

Kokku on Soomes pandeemia ajal tuvastatud pea 490 000 nakatunut, koroonasse on surnud 1990 inimest. Koroona tõttu on haiglas 669 inimest, neist 50 intensiivravil.