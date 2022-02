Irja Lutsar koroona ohjeldamisest: oleme paremini hakkama saanud kui mitmed välisriigid

Irja Lutsar rõhutas koroonaajale tagasi vaadates, et palju kasu on toonud nii seireuuring kui ka KoroSero-EST uuring.

Seireuuring aitas väga palju ajal, mil polnud teada, kas nakkus kaob ära, tuleb või jaab püsima. «2020 kevadel tegime meie piirid lahti, kuid Soome ei tahtnud sama teha ja oli otsusele vastu, kuid kui nad nägid, et meil on seireuuring, kust tulevad objektiivsed andmed, siis ka Soome valitsuse juht sai aru, et tegemist on tõsise otsustega,» toob Lutsar esile seireuuringu olulisust.

Koroonaaja alguses tõi palju kasu KoroSero-EST uuring. «Kui meile alguses tundus, et see haigus on igal pool, siis antud uuringu andmetest selgus, et üks protsent inimesi on antikehadega,» sõnas Lutsar ja tunnustas valitsust, kes tuli uuringute tegemisega kaasa.

Samuti hindab Lutsar, et riikide võrdluses on Eesti paremini hakkama saanud kui Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja Ida-Euroopa, kuid tõdeb, et pandeemiat hästi ohjeldanud Norra, Taani ja Soome on meie liigast väljas.

«Meie pluss on olnud see, et oleme üritanud riiki võimalikult avatuna hoida, pooltele see meeldib, pooltele mitte. Näiteks Norra on olnud päris kinni.»

Kui 2020 saadi koroonaga hakkama siis Lutsari hinnangul tehti 2021 kaks viga. Esimene neist olid piirangud 2021 aasta veebruaris, millega jäädi kindlasti hiljaks. Teine on riskigruppide vaktsineerimine, mis oleks võinud sügisel 2021 suremust vähendada, kuid mis hangus juba maikuus.