Eestis on palju kõneainet pakkunud uudis, et Taani lõpetab kõik koroonapiirangud ja naaseb tavaellu. Mis eristab Eestit Taanist? Teeme kokkuvõtliku ülevaate, kuidas mõlemad riigid pandeemiaga hakkama said ning miks saab Taani endale piirangutest loobumist lubada.