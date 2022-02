Pfizer-BioNTech taotleb erakorralist luba, et vaktsineerida alla viieaastaseid lapsi

FDA teeb vaktsiinide kohta otsuse 15. veebruaril. Philadelphia lastehaigla vaktsiiniõppekeskuse direktor ja FDA vaktsiinikomitee liige dr Paul Offit rõhutab, et võtmetähtsusega on ohutus ja tõhusus.

Pfizer/BioNTech vaktsiin on kasutusel viieaastastel lastel, kui FDA annab erakorralise kasutusloa, siis saab sellest esimene koroonavaktsiin, mis on saadaval ka kõige noorematele lastele.

See samm on «vastuseks elanikkonna kiireloomulisele rahvatervise vajadusele» ütles ettevõte pressiteates.

Alates pandeemia algusest on positiivse koroonaproovi andnud vähemalt 11,4 miljonit last. Ainuüksi jaanuaris teatati 3,5 miljonist uuest nakkusjuhtumist.

Pfizeri esimehe ja tegevjuhi Albert Bourla sõnul on kuue kuu kuni nelja aastaste laste jaoks vaja kolme vaktsiiniannust, et saavutada tugev kaitse ka tulevaste koroonatüvede vastu.

Kui 12-aastaste ja vanemate puhul on vaktsiiniannus 30 mikrogrammi ja laste (5-11-aastat) puhul 10 mikrogrammi, siis väikelaste puhul on see kogus kolm mikrogrammi.