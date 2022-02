Iga päev avaldatud numbritest näeb igaüks selgelt, et Covid-19 haigusesse nakatumine on tõusuteel. Samamoodi on vähehaaval tõusujoonel haiglaravi vajavate Covid-19 patsientide arv. Me ei tea, millal saabub nakatumiste tippaeg, kui kaua see täpselt kestab ja millal hakkab nakatumine langema. Seetõttu on praegu eriti oluline teha õigeid otsuseid, mis hoiaksid inimeste tervist ja tagaksid tervishoiusüsteemi suutlikkuse.