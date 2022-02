Saksamaa plaanib kasutusele võtta neljanda vaktsiinidoosi

«Viimased andmed Iisraelist näitavad, et neljas doos kaitseb nakkuse eest ja annab märkimisväärse kaitse tõsiste haigusjuhtumite eest,» ütles Thomas Mertens, kes on vaktsiinikomitee juht.

Saksamaal on vaktsineerituse protsent 74, kuid kõhklus vaktsiinide vastu on endiselt tugev. Olenemata sellest, et 74 protsenti sakslastest on saanud kaks vaktsiinidoosi, on seda vähem kui näiteks Prantsusmaal ja Hispaanias.

Seadusandjad arutavad vaktsineerimise kohustuslikuks muutmist, kuid on teadmata, kas ideest saab avalik kord.

Nakkusjuhtumite arv on viimastel nädalatel järsult kasvanud, Saksamaa teatas neljapäeval rekordilisest 236 120 uuest nakatumisest.

Tervisepoliitika ekspert Janosch Dahmen märkis, et neljas annus oleks tõenäoliselt inimestele, kellel on probleeme immuunsüsteemiga. Suurem osa sakslastest on saanud teise süsti detsembris või jaanuaris, seega on nende immuunsus praegu veel väga hea.