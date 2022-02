Komisjon tahab pikendada ELi digitaalse Covid-tõendi kasutust

Covid-19 viirus on Euroopas endiselt laialt levinud ja praegu ei ole võimalik ette näha, milliseks kujuneb olukord aasta teisel poolel, teatas komisjoni esindaja. Määruse kohaldamisaja pikendamine tagaks selle, et juhul, kui liikmesriigid säilitavad teatavad rahvatervise meetmed, saavad inimesed ELis reisides jätkata digitaalse Covid-tõendi kasutamist.

«Me ei saa prognoosida, kuidas pandeemia edasi kulgeb, kuid me saame tagada selle, et kodanikel oleks jätkuvalt kasutada tõend, mis toimib ja mida aktsepteeritakse kõikjal, kuhu nad lähevad. Kui tõendi kasutust ei pikendata, võime jõuda olukorda, kus iga liikmesriik kasutab omaenda süsteemi, mis tooks palju segadust ja takistusi,» rääkis komisjoni õigusküsimuste volinik Didier Reynders.

Ta lisas, et digitaalne Covid-tõend on tõhus vahend ohutu ja takistusteta reisimise hõlbustamiseks, mis võimaldab meil Euroopas turvaliselt ringi liikuda.

Komisjon tegi veel ettepaneku, et tõendi väljastamise aluseks võivad olla ka laboripõhised antigeenitestid, ning et edaspidi kantaks isiku vaktsineerimistõendile kõigi mis tahes liikmesriigis tehtud vaktsiinidooside arv, mitte ei piirduta vaid tõendi väljastanud liikmesriigi andmetega.

ELi digitaalne Covid-tõend aitab kodanikel pandeemia ajal turvaliselt kogu ELis reisida.

Praeguseks on liikmesriigid välja andnud üle 1,2 miljardi tõendi. See on osutunud ainsaks rahvusvaheliselt laialdaselt toimivaks Covid-19 tõendite süsteemiks.

31. jaanuari seisuga on ELi koroonatõendi süsteemiga ühinenud 33 kolmandat riiki ja territooriumi.