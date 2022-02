Kuni veebruari lõpuni saab Tallinnas kodus vaktsineerida

«Viiruse levik on jätkuvalt intensiivne ja kasvutrendi on kahjuks näha kõigis vanusegruppides, kuid kõige laialdasem on nakatamine just kooliealiste ja nende vanemate hulgas,» rääkis Tallinna linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik

Linn pakub koostöös erameditsiiniteenuse osutaja Eldred OÜ-ga kuni 28. veebruarini kodusvaktsineerimise teenust, et kaitsesüsti saaksid ka need inimesed, kes mingil põhjusel vaktsineerimispunkti ei pääse.

«See on mugav võimalus paljudele, kes omal käel vaktsineerima minna ei saa. Kõige aktiivsemalt on seni kasutanud kodusvaktsineerimise teenust üle 60-aastased naised, samas on hea meel olnud aidata ka liikumisraskustega lapsi ja teisi koduseid patsiente. Linnaosade lõikes on jaanuari jooksul enim teenindatud Mustamäe (98), Lasnamäe (81) ja Põhja-Tallinna (65) elanikke. Huvi koduse teenuse vastu on olnud kõikides Tallinna piirkondades.»