Koroonatest osutus positiivseks ligi 5500 õpilasel

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul tuleb uuel nädalal jätkata kõigi koolipere liikmete testimist. «Eriti oluline on kogu koolipere kiirtestimine muutunud lähikontaktsuse olukorras, kus koolist koju jäävad vaid kiirtesti positiivse tulemuse saanud ja haigussümptomitega lapsed,» selgitas minister Kersna. «Selleks, et koolikeskkond oleks võimalikult turvaline, on oluline kanda maski, vähendada kontakte, jälgida hoolikalt tervist ning teha kiirteste.»