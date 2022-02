Sotsiaalkomisjon arutab avalikul istungil laste vaktsineerimist

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka lausus, et komisjon soovib saada infot, milline on laste ja noorukite vaktsineerituse tase ja kas vaktsineerimine on end õigustanud. «Tahame kuulda, kas vaktsiinid on aidanud laste raskelt haigestumist ennetada,» sõnas Kotka.

Istungil on arutelu all ka 15. novembril esitatud kollektiivne pöördumine «Laste vaimne tervis on olulisem kui nende lahterdamine vaktsineerituse alusel», mille algatajad soovivad, et lõpetataks õpilaste testimine koolides, sest nende hinnangul võib sage kiirtestide tegemine tekitada lastel stressi. Samuti paluvad kollektiivse pöördumise autorid tühistada Covidi-tõendi kohustuse 12–17-aastastel, kuna nende sõnul võib vaktsineerimisstaatus põhjustada koolikiusu. Valitsus otsustas möödunud nädalal, et kuni 18-aastastelt lastelt ja noortelt alates 14. veebruarist riigisiseselt enam Covidi-tõendit ei nõuta.