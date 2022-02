Siret Kotka: laste vaktsineerimine on ja jääb vabatahtlikuks

Kotka sõnul on maailma juhtivad tervishoiu organisatsioonid soovitanud kaaluda 5-11-aastaste laste vaktsineerimist Covid-19 vastu ja käesoleva aasta alguse seisuga on alustatud nimetatud vanuserühmas vaktsineerimise võimaldamisega peaaegu kõigis Euroopa Liidu (EL) riikides.

«Pean vajalikuks rõhutada, et laste vaktsineerimine on võimalus, mitte kohustus ning tegemist on vabatahtliku otsusega. Vaktsineerimine kahtlemata tõstab immuunsust, kuid samas tuleb arvestada, et lapsed põevad Covid-19 kergemalt ja Eestis on nimetatud haigusjuhu tagajärjel surnud kaks last,» lausus Kotka.

Kuna tegemist on vaid kaks aastat kestnud viirusega, siis õpivad teadlased ja arstid selle üksikasju alles tundma, märkis Kotka. «Omikroni tüve valguses peaks eelkõige kaaluma vaktsineerima neid lapsi, kes on riskirühmas. Niimoodi on võimalus vältida võimalikku tüsistust või hoida ära raskelt haigestumist,» selgitas Keskerakonna fraktsiooni liige.

«Vastakaid arvamusi on tekitanud ka laste testimine koolides ja terviseandmete avaldamine. Panen koolijuhtidele südamele, et kõik vaktsineerimise ja testimisega seotud protseduurid oleksid võimalikult delikaatsed, et säästa laste vaimset tervist,» rääkis ta.

Kotka avaldas headmeelt, et alates sellest nädalast ei pea karantiini jääma koolis, lasteaias või huviringis Covid-positiivsega lähikontaktis olnud lapsed ja õpilased, sõltumata sellest, kas nad on vaktsineeritud või vaktsineerimata ning alates 14. veebruarist ei küsita alaealistelt enam Covid tõendit.