Kõlvart: koroona oht pole kuhugi kadunud

«Peame tunnistama, et inimesed on koroonast väsinud ja piirangutest väsinud, kuid ka erinevatest sõnumitest, mis sageli ei lähe omavahel kokku,» ütles Kõlvart.

Tema sõnul näitab reaalne olukord, et inimesed jäävad sageli haigeks, ka väga raskelt. «Kui meie saatus on igal ühel kroona läbi põdeda, siis on oluline, et see ei juhtuks üheaegselt, kuna siis ei suuda teenuseid tagada,» ütles Kõlvart.