Härma: koroonapassi kaotamine on märtsis tõenäolisem kui veebruaris

See, et varem valitsuses välja käidud mõte kaotada koroonapass 21. veebruarist, kui 17. veebruari seisuga on eelneva kümne päeva jooksul haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise koroonapatsiendi päevas, on Härma sõnul ebatõenäoline.