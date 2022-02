Igas naaberriigis on ööpäevased koroonanumbrid üle 10 000

Venemaal tuvastati viimase ööpäeva jooksul 203 949 uut koroonaviirusse nakatumist, haiglasse viidi 19 281 koroonapatsienti, teatas reedel kriisistaap. Neljapäevaga võrreldes oli uusi nakatumisi 6873 võrra rohkem. Ööpäevaga suri 722 koroonahaiget.

Alates pandeemia algusest on Venemaal tuvastatud 13 731 794 koroonaviirusse nakatumist, koroona tõttu on surnud 338 813 inimest.

Soomes registreeriti viimase ööpäeva jooksul 10 386 uut koroonajuhtu ja 29 koroonasurma, teatas reedel riigi terviseamet (THL).

THL annab aga teada, et nakkusjuhtude arv ei kajasta enam tegelikku nakatumist, sest osa kodutestidega tuvastatud juhtudest jääb ametlikust statistikast välja.

Kahe nädalaga on kinnitust leidnud umbes 85 000 nakkusjuhtu, mis on 29 000 võrra vähem kui kahel eelnenud nädala. Haiglas on 715 koroonapatsienti, neist 32 intensiivravil. Kogu pandeemia vältel on Soomes koroonasse nakatunud 569 973 ja surnud 2170 inimest.

Soome leevendab esmaspäevast restoranidele kehtestatud koroonapiiranguid ning valitsuse otsusega võivad toidu- ja joogiasutused keskööni lahti olla ning kella 23-ni alkoholi pakkuda. Kõik restoranide piirangud loodetakse kautada märtsi algul, kui koroonaolukord seda võimaldab.

Leedus tuvastati viimase ööpäeva jooksul 11 114 uut koroonanakkuse juhtu ja suri 13 koroonapatsienti, teatas reedel statistikaamet. Hetkel vajab Leedus haiglaravi 1640 koroonahaiget, neist 94 on intensiivravil.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on 5195,5. Alates pandeemia algusest on Leedus tuvastatud 797 500 koroonaviirusse nakatumist, koroona tõttu on surnud üle 8000 inimese.

Lätis on koroona nõudnud rohkem kui 5000 inimese elu, nakatumisi on registreeritud üle 500 000.

Viimase ööpäevaga tuvastati 11 797 uut koroonanakkuse juhtu ja suri 20 koroonahaiget, edastas reedel haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.