Saksamaa teeb plaane koroonapiirangute leevendamiseks

«Teaduslikud prognoosid näitavad, et laine haripunkt on silmapiiril,» ütles Scholz parlamendis.

Saksamaal on mitu nädalat pääsenud baaridesse ja restoranidesse ainult tõhustusdoosiga vaktsineeritud ning testiga need, kel on kaks vaktsiinidoosi või tõbi läbi põdetud.