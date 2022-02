Koroonaviirusega haiglaravil viibivate patsientide haiglas viibimise aeg on lühenenud

Urmas Sule sõnul jõudis nädalavahetusel koroonaviirusega haiglatesse palju inimesi, kuid haiglaravil viibivate inimeste haiglas viibimise aeg on muutunud lühemaks.

«Mis viib raviperioodi lühemaks, on see, et ravil on lapsed ja neid kevadise laine ajal praktiliselt ei olnud Covidi tõttu haiglates. Viimasel ajal on neid ikkagi olnud päris palju ja lapsed üldjuhul paranevad palju kiiremini. Kui on nooremad haiglaravi vajajad, siis haiguse kestus on lühem,» ütles ta.

«Väga suuri muutusi, et haigus oleks kuidagi iseloomult väga erinev, seda ei ole. Me näeme, et haigestunute gruppe on lihtsalt juurde tulnud. Lapsed, palju sünnitajaid, neid on juurde tulnud.»

Kui jaanuari keskel oli keskmine haige haiglas 13–14 päeva, siis eelmisel nädalal oli see aeg Sule sõnul kuus päeva ehk pea poole vähem.