Nädala alguse koroonanumbrid välisriikides on tagasihoidlikud

Lätis on kogu pandeemia jooksul saanud koroonadiagnoosi 522 766 inimest, Covid-19 tagajärjel on surnud 5029 inimest.

Leedus on kogu pandeemia vältel saanud koroonanakkuse 820 100 inimest, koroona tagajärjel on surnud üle 8000 inimese.

«Vaatamata sellele, et haiglaravile sattunute koguarv kasvab ja suremus on endiselt üsna kõrge, kestab see veel 10-14 päeva, kuid kui vaatame pandeemia kiirenemist, kui vaatame positiivsete testivastuste protsenti, kui vaatame pandeemia kiirenemist üksikutes omavalitsustes, on selgelt näha languse suundumust. Olukord intensiivraviosakondades on stabiilne,» ütles minister. Tema sõnul viitavad kõik need märgid olukorra paranemisele.