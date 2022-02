Läti tervishoiuminister: omikroni tipp ei ole veel läbi, piirangud jäävad

«Astume mõistlikke samme kiirusega, mis on võimalik,» ütles ta piirangute kaotamise tempo kohta.

Kuna valitsev Omikroni tüvi on varasematest Covid-19 tüvedest kergem, on valitsuse taudiga võitlemise otsustes esiplaanile tõusnud majanduslikud kaalutlused, ütles Pavļuts. Samuti avaldasid Lätile teatud mõttes survet teiste riikide otsused.

Ministri sõnul on valitsuserakondade jaoks hetkel ainus lahendamata küsimus, kas säilitada alates aprillist Covid-tõendi nõue neis sektoreis, kus need jäävad ka märtsikuus – tervishoid, sotsiaalhooldus ja haridus. Pavļuts arvas, et poliitikud lahendavad selle küsimuse umbes nädalaga.