WHO: koroonaviiruse nakatumus kasvab Ida-Euroopas

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa büroo andmeil on tervishoiuametnikud hakanud pöörama tähelepanu Ida-Euroopale, kus kuues riigis, sealjuures Venemaal ja Ukrainas, on täheldatud Covid-19 nakkusjuhtumite kahekordistumist viimase kahe nädala jooksul.