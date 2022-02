Pandeemia esimesel aastal sündinud beebide areng oli tavalisest aeglasem

Laste arengu hindamise tulemusi võrreldi 62 pandeemiaeelsel ajal sündinud lapse tulemustega. Raseduse ajal viirusinfektsioone põdenud emade lastel on suurem neuropsühhiaatrilise arengu häirete tõenäosus, seetõttu oletati, et ka raseduse ajal Covid-19 põdenud emade lastel leitakse mingeid erinevusi. See siiski ei osutunud tõeks, pandeemia ajal nii Covid-19 põdenud kui mittepõdenud emade laste arengu osas erinevusi ei leitud.