Lõuna-Eesti Haigla ravijuht: olukord on haiglas väga keeruline

Lõuna-Eesti Haiglas olnud korraga töölt eemal umbes viis protsenti personalist. «Usume, et tänu rangetele infektsioonikontrolli reeglitele pole meil üheaegselt massilisi haigestumis olnud,» ütles Lõuna-Eesti Haigla ravijuht Agnes Aart.

«Kui ühed haigestuvad, siis teised juba naasevad tööle. Vaktsineeritud inimeste haiguse kulg on kerge ja lühike, mistõttu enamik töötajaid saab kohe isolatsiooni lõppedes tööle naasta.»

«Meil oli ka enne pandeemiat töötajatest (ennekõike arstidest ja õdedest) puudus ja inimesed tegid ületööd. Pandeemia ajal on ületunnitöö olnud pidev ja suures mahus. Töötajad on kurnatud ja toimetavad võimete piiril.»

Lisaks on Aarti sõnul suure hulga haiglaravi vajavate koroonahaigete tõttu pidevalt puudus voodikohtadest nii koroonahaigetele kui ka muude haigustega patsientidele. Seetõttu on valvearstidele pidev lisapinge patsiendile haiglaravi koha/vaba voodi leidmiseks olukorras, kus ka naaberhaiglatel on kõik voodikohad hõivatud.