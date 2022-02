BioNTechi juht: maailm on Covid-19 uuteks variantideks paremini valmis

Uued variandid on vältimatud, sest viirus muteerub, ütles ta ja tõdes, et ilmselt tuleb ka uusi puhanguid.

Firma töö omikrontüve vaktsiini kallal on jõudnud nii kaugele, et esimesi katsetulemusi on oodata märtsis, ütles ta. Esimesed partiid on vajaduse korral võimalik välja saata juba aprillis või mais.