WHO valis kuus Aafrika riiki mRNA vaktsiini tootjaks

Ükski teine sündmus enne Covid-19 pandeemiat ei ole näidanud, et ülemaailmse varustatuse sõltumine üksikutest firmadest on väga kitsendav ja isegi ohtlik, ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros on korduvalt nõudnud vaktsiinide võrdset kättesaadavust kõigis maailma piirkondades ja kritiseerinud rikkaid riike, kes hoolitsevad eeskätt iseenda eest ja kuhjavad vaktsiinivarusid, samas kui Aafrikas on koroona vastu vaktsineeritus väga madal.

«Me oleme rääkinud palju mRNA vaktsiinide tootmisest Aafrikas. Aga see läheb veel kaugemale. See on mRNA tehnoloogia, mis on välja töötatud Aafrikas, mida juhib Aafrika ja mis kuulub Aafrikale,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.