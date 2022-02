Confido kahekordistas PCR-kiirtestimise võimekuse

«PCR-testid on oma täpsuse tõttu kõrgelt hinnatud, mistõttu on selle olemasolu ka paljudesse riikidesse reisimise eelduseks. Neile, kes vajavad testi tulemusi kiiresti, võimaldab uus tehnoloogia tulemused edastada vaid kolme tunniga,» kirjeldas Confido vaktsineerimis- ja testimistegevuse juht Martin Talu.

PCR-kiirtesti tegemiseks kulub maksimaalselt 15 minutit ning kolme tunni möödudes on käes nii digiloos nähtav tulemus kui meilile saadetud reisisertifikaat. Talu rõhutas, et tavapärane PCR-test ja PCR-kiirtest on täpselt samasugused, erinevus peitub vaid vastuse saamise kiiruses. PCR-testi sertifikaat kehtib reisimisel paljudesse riikidesse, teiste hulgas ka USAsse.

«Paraku on veebruarikuu näidanud, et nakatumiste arv on Eestis löömas uusi rekordeid. Seetõttu on hea meel, et saame uute testimisvõimaluste läbi anda veelgi suurema panuse võitluses koroonaviirusega,» ütles Martin Talu.

Confido pakub PCR-kiirtesti võimalust endiselt ka Lasnamäe Centrumi ja Rocca al Mare keskuse kiirkliinikutes.