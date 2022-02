Millised on koroonanumbrid Lätis, Leedus, Soomes ja Venemaal?

Viimase kahe nädalaga on registreeritud umbes 78 600 nakatumist, mida on 16 700 võrra vähem võrreldes eelnenud kahenädalase perioodiga. Kinnitust leidnud nakatumiste arv ei peegelda aga tegelikku olukorda, kuna kõiki haigestunuid ei testita ametlikult.

Alates pandeemia algusest on Venemaal tuvastatud 15 020 573 koroonaviirusse nakatumist, koroona tõttu on surnud 343 957 inimest.

Leedus on kogu pandeemia vältel saanud koroonanakkuse 842 900 inimest, koroona tagajärjel on surnud üle 8200 inimese. Covid-19 pandeemia on põhjustanud Leedus ligkaudu 11 000 liigsurma, näitavad statistikaameti esialgsed andmed. Liigsuremust, ajaloolist keskmist ületavat surmade arvu täheldati selgelt 2020. aasta detsembris ning 2021. aasta jaanuaris, okoobris ja novembris. Põhjus võis olla koroonaviiruse alfa- ja deltatüves. Liigusuremus on tõenäoliselt üks paremaid viise pandeemiaohvrite hulga arvutamiseks, kuid see ei ütle midagi surma tegeliku põhjuse kohta.