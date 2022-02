Popovi sõnul ei peaks koroonapassi veel ära kaotama

«Me peaksime diskuteerima Covid-passide vajalikkuse üle ja kas on õige aeg üldse nendest loobuda. Minu mõte on see, et äkki peaksime neid paremini kasutama hakkama. Pigem on nii, et inimesed, kes olid kohusetundlikud ja kuulasid, mida arstid, teadlased ja riik rääkisid, käitusid vastavalt – nad ei peaks võib-olla üldse enam piiranguid kogema. Need, kes mitte, pigem vastupidi,» lausus Popov.