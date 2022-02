Vabaduse väljaku testimispunkt on kahel päeval paraadi tõttu suletud

«Vabaduse väljaku koroonaennetuspunktis pakume lisaks vaktsineerimisele ka PCR testi ja kiirtesti võimalust. Tänavu jaanuaris ja veebruaris on seal teenindanud kokku juba üle 32 500 inimese. Neist üle 7190 on soovinud vaktsineerida ning 24 450 on vajanud PCR testi, üle 2580 inimese on teinud antigeeni kiirtesti ja nõu on saanud 830 inimest,» ütles Tallinna linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.