Läti ei muuda eriolukorra lõppedes piirangute leevendamise otsuseid

«Ei, me ei muuda midagi,» vastas peaminister küsimusele võimalike muudatuste kohta juba tehtud otsustes.

Kariņš märkis, et praegu on Covid-19 haigestumuse kõrghetk – haigestumiste arv ei ole kahe nädalaga vähenenud, kuid ei kasva enam. Ta rõhutas, et Covid-19 taud ei ole veel lõppenud.