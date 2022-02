Kas omikrontüvi suudab tekitada karjaimmuunsuse?

«Karjaimmuunsus on raske mõiste ja see ei kehti niiväga koroonaviiruse puhul,» räägib dr Don Milton Marylandi rahvatervise ülikoolist.

Karjaimmuunsus tekib siis, kui piisav osa elanikkonnast on viiruse suhtes immuune, mistõttu on viirusel raske leida neid, kes ei ole vaktsineerimise või eelneva nakkusega kaitstud. Näiteks karjaimmuunsus leetrite vastu nõuab, et umbes 95 protsenti ühiskonnast oleks immuunne.