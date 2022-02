Tanel Kiik avaldas, kes saavad esmajärjekorras neljanda doosi

«Kuulasime teadusnõukoja ülevaadet neljanda doosi vaktsineerimise võimalikkuse ja vajaduse kohta, mida ma neilt olin eelnevalt palunud. Näeme, et mitmed riigid on alustanud hooldekodudes ja väga kõrges vanuses, näiteks üle-80-aastaste hulgas juba ka neljanda doosi võimaldamist, kui kolmandast doosist on piisav aeg möödas. Seda küsimust arutab nüüd ka riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon,» rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik teisipäeval peetud valitsuse istungist.