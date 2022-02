Professor Peep Talving: haiglate kriitiline piir on varsti käes

«Põhja meditsiinistaabi juhina esindan kümmet Põhja-Eesti haiglat ja haiglate tervikpilt näitab üheselt, et meil ei ole enam võimalik väga palju voodikohti juurde luua, meie kriitiline piir on varsti käes,» nendib Regionaalhaigla ülemarst juhatuse liige professor Peep Talving.

Professor Talvingu sõnul näitavad prognoosid, et praeguse viiruse leviku juures vajatakse Põhja-Eestis märtsi esimese nädala lõpus juurde ligi 200 voodikohta, aga need voodikohad tulevad paraku plaanilise statsionaarse, eriti kirurgilise ravi arvelt, mis juba praegu on ligi 50 protsenti rivist väljas.