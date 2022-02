Vabaduse väljakul saab vaktsineerida veel märtsi lõpuni

«Tallinn on juba ligi aasta aidanud korraldada vaktsineerimist, et see oleks inimestele võimalikult kättesaadav. Alustasime eelmise aasta märtsis suurte vaktsineerimiskeskuste loomisega Tondiraba, Sõle ja Kaja keskustesse, jätkasime vaktsineerimistega koolides ja telkides ning seejärel koroonaennetuspunktides üle linna. Pakume ka kodus vaktsineerimise teenust, et olla toeks neile, kes ise ei saa vaktsineerima minna,» märkis Tallinna linnavalitsuse koroonaviiruse ennetuse koordinaator Ester Öpik.