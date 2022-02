Ülemiste keskuse vaktsineerimispunkti lahtiolekuaeg pikenes märtsi lõpuni

Tallinnas oli eelmise aasta lõpuni avatud kaheksa vaktsineerimispunkti, kellest neli jätkasid linna osalusel tööd ka veel jaanuaris. Omal initsiatiivil hoidis vaktsineerimispunkti jaanuaris avatuna ka Ülemiste keskus, kuna pühade ajal oli nii keskuse külastatavus kui ka huvi koroonavaktsiini vastu suur. Vaktsineerimispunkt asus peasissepääsu läheduses ning inimesed said ennast elavas järjekorras kiiresti ning mugavalt vaktsineerida.

Keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm sõnas, et koroonaviiruse levik Eestis on endiselt laialdane ning keskus soovib anda oma panuse viiruse tõrjumiseks.

«Me näeme igapäevaselt, et tegelikult on huvi vaktsineerimise vastu ning ennekõike just tõhustusdoosi vastu olemas ja seetõttu otsustasime vaktsineerimispunkti avatuna hoida märtsi lõpuni, et kõik huvilised saaksid oma igapäevatoimetuste käigus end soovi korral ka kiiresti ning mugavalt koroonaviiruse vastu vaktsineerida.»

Ülemiste keskuse vaktsineerimispunktis on võimalik end vaktsineerida Moderna, Pfizeri kui ka Jansseni vaktsiiniga. Eldredi tervishoiuteenuste juhi Veronika Zhukova sõnul on kõige populaarsem just Pfizeri vaktsiin, mida valib üle 70 protsendi keskuses vaktsineerivatest inimestest. Teisel kohal on valikult Moderna ja kolmandal Janssen.