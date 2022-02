Kohus ei rahuldanud Sparta spordiklubi kaebust koroonameetmete osas

Kohus ei nõustunud spordiseltsiga, et valitsuse korraldused, millega piirati nende inimeste ringi, kes said sporditegevuses osaleda ja pani spordiklubi pidajale tõendi kontrollimise kohustuse, olid tühised, mistõttu ei pidanud Sparta neid täitma.

Kohtupraktikas on juurdunud selge arusaam, et haldusakt on tühine ning selle täitmisest saab keelduda vaid siis, kui haldusaktis esinevad puudused on nii ilmselged, et haldusakti tühisuses ei ole kahtlust. Igal muul juhul, isegi kui adressaat on veendunud tema suhtes antud haldusakti õigusvastasuses, ei saa ta jätta haldusakti täitmata. Antud juhul sellist puudust ei esinenud ning Sparta valitsuse korraldustest tulenevaid piiranguid ja kohustusi taluma ja täitma alates mullu 26. augustist.