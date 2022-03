Tallinna koroonaennetuspunktide töökorraldus muutub alates märtsist

Vabaduse väljaku nõustamis- ja vaktsineerimispunkt on avatud kuni 31. märtsini iga päev kell 9–21, PCR ja kiirtesti saab seal teha 4. märtsini. Ülemiste keskuse ja Lindakivi kultuurikeskuse koroonaennetuspunktid töötavad märtsi lõpuni argipäevadel kell 12–19 ja nädalavahetustel kell 10–17.

«Tallinn on aidanud vaktsineerimist korraldada ligi aasta ja kuigi see ei ole tegelikult kohaliku omavalitsuse ülesanne, oleme valmis tegema seda ka tulevikus. Praeguseks aga on üleüldine huvi vaktsineerimise vastu hakanud langema, mistõttu ei ole enam vajadust kõiki koroonaennetuspunkte avatuna hoida,» selgitas Tallinna linnavalitsuse koroonaviiruse ennetuse koordinaator Ester Öpik.