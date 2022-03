Uus valgupõhine koroonavaktsiin Nuvaxovid jõudis Eestisse

Ravimifirma Novavax vaktsiin Nuvaxovid on esimene traditsiooniline valgupõhine koroonavaktsiin, millele on antud Euroopa Liidus müügiluba. Nuvaxovid erineb teistest seni kasutuses olnud vaktsiinidest selle poolest, et see sisaldab juba valmis antigeeni - koroonaviiruse ogavalku.