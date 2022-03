Lasnamäel jätkub Covid-19 kiirtestimine

«Jätkame kiirtestimisega Lasnamäel, sest see on tõhus viis paremini ennetada Covid-19 levikut. Siiski rõhutan, et testima oodatakse haigusnähtudeta inimesi. Need, kellel on juba ilmnenud Covid-19 sümptomid, saavad teha PCR-testi perearsti saatekirja alusel. Lisaks sellele saab Kultuurikeskuses Lindakivi jätkuvalt teha nii esimest kui ka teist süsti ja tõhustusdoosi ning on võimalus küsida vaktsiinide alast nõu,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko.