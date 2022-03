Ekspertkomisjon neljandat Covid-19 vaktsiinidoosi ei toeta

Eesti andmed näitavad, et tõhustusdoos hoiab haiglasse sattumise riski väga väikse ja enamik haiglasse sattunutest on vaktsineerimata inimesed. Iisraeli esialgsed andmed kinnitavad, et omikrontüve puhul ei hoia teine tõhustusdoos võrreldes ühe tõhustusdoosiga nakatumist oluliselt paremini ära.

«Põhilise haiglakoormuse toovad vaktsineerimata riskirühma inimesed, seega on endiselt ülimalt oluline esmase vaktsineerimiskuuri läbimine. Tõhustusdoos annab lisakaitse, mida on vaja eriti eakatel inimestel,» lausus komisjoni liige professor Irja Lutsar.

«Täna ei pea me vajalikuks teise tõhustusdoosi soovitamist, isegi mitte eakatele. Koroonaviirus on meid korduvalt üllatanud, nii et tulevikku prognoosida on väga keeruline. Jälgime nakkuse olukorra muutuseid ja vajadusel arutame võimalikku teise tõhustusdoosi tegemise vajadust uuesti,» selgitas Lutsar.