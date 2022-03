EMA hindas Moderna vaktsiini kasutamise rasedatel ja rinnaga toitvatel naistel tõhusaks ja ohutuks

Töörühm vaatas üksikasjalikult läbi mitmed uuringud, mis hõlmasid ligikaudu 65 000 rasedust eri etappidel. Läbivaatamise käigus ei leitud mRNA Covid-19 vaktsineerimise järel mingeid märke raseduse tüsistuste, raseduse katkemise, enneaegse sünnituse või sündimata lapse kõrvaltoimete suurenenud riskist. EMA Covid-19 töörühm kinnitas, et et mRNA koroonavaktsiinid ei põhjusta rasedatele emadele ja nende imikutele tüsistusi.

Uuringud kinnitasid, et koroonavaktsiinid vähendavad rasedate inimeste haiglaravi ja surmade riski sama tõhusalt kui mitterasedate inimeste puhul. Vaktsiini kõige sagedasemad kõrvaltoimed rasedatel on sarnased ka kogu vaktsineeritud populatsiooni omadega. Nende hulka kuuluvad valu süstekohas, väsimus, peavalu, punetus ja turse süstekohas, lihasvalu ja külmavärinad. Need toimed on tavaliselt kerged või mõõdukad ja taanduvad mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist