Confidos on saadaval täiesti uus valgupõhine koroonavaktsiin

«Tegemist on esimese traditsioonilise valgupõhise vaktsiiniga koroonaviiruse vastu, mis on saanud Euroopa Liidus müügiloa ja selle Eestisse jõudmine on oodatud uudiseks ilmselt paljudele, kes seni kasutuses olnud mRNA põhiseid või vektorvaktsiine nende toimemehhanismi tõttu võõristanud on,» kommenteeris Confido testimis- ja vaktsineerimistegevuse juht Martin Talu.

Kuna Eestis on Novavaxi vaktsiini vähemalt esialgu väga piiratud koguses, siis on kaitsesüsti saamiseks vaja teha eelbroneering Confido kodulehekülje kaudu. Erand on 31. märtsini avatud Tallinna Vabaduse väljaku vaktsineerimispunkt, kus käib töö nii-öelda elava järjekorra põhimõttel.

Novavaxi vaktsiini pakutakse Tallinnas Confido kiirkliinikutes Lasnamäe Centrumi, Rocca al Mare ja Nautica kaubanduskeskuses, Kivila ja Magistrali Südameapteegis ning Vabaduse väljaku vaktsineerimispunktis. Tartus on Novavaxi vaktsiin saadaval Raatuse kliinikus, Rakveres Maxima ja Võrus Kagukeskuse Südameapteegis.