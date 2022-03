Skaneeringud näitavad, kuidas koroona võib aju muuta

Ühendkuningriigi biopanga projekt on kestnud umbes 15 aastat ja on jälginud selle aja jooksul 500 000 inimese tervist. Biopangas on registreeritud skaneeringute andmebaas, mis andis võimaluse uurida viiruse pikaajalisi tervisemõjusid.

Tulemused näitasid, et aju osas, mis kontrollib haistmist ning mälu, oli kadunud osa hallainet. Nendel, kes olid hiljuti koroonast taastunud, oli keerukate ülesannete täitmine raskem. Teadlased ei tea, kas muutused on pöörduvad.

«Peame meeles pidama, et aju on plastiline, see tähendab, et aju võib aja jooksul ise paraneda, seega võib olla võimalik, et aju taastub koroona infektsioonist,» lisas Douaud.